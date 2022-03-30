Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, вероятно, в диапазоне 2380-2435п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 2380-2435 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия сокращенной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2380-2435 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2370, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2500 пунктов. После открытия с умеренным для текущих условий отклонением индекс Мосбиржи способен заметно повыситься на фоне позитивных ожиданий касательно переговорного процесса между РФ и Украиной. Тем не менее отдельные акции могут демонстрировать довольно глубокую просадку", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.