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30 марта 2022 года 09:14
Цена нефти может подняться к $118/барр. в ближайшее время - BCS Express
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $118 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $111 за баррель. В рамках формирующейся фигуры сходящегося треугольника котировки могут продолжить отскок в район $118 за баррель", - пишут эксперты инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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