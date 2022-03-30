Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2500п в среду - BCS Express

Индекс Мосбиржи попробует вернуться выше 2500 пунктов на торгах в среду, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Фактором поддержки нашего рынка в среду станут новости о признаках сближения позиций на российско-украинских переговорах. Они вышли во вторник уже после закрытия основной сессии. Индекс Мосбиржи может попробовать вернуться выше 2500 пунктов. Любые намеки на деэскалацию и приближение заключения договоренностей могут оказывать значительную поддержку нашему рынку, даже несмотря на отсутствие нерезидентов. Внутренние инвесторы также готовы будут увеличивать "аппетит к риску" в случае урегулирования ситуации", - указывает аналитик инвестиционной компании.

Карпунин при этом обращает внимание, что фактор геополитической стабилизации в первую очередь позитивен для компаний, ориентированных на внутренний рынок - банковский и потребительский секторы, телекомы, частично электроэнергетика. Экспортеры же, по его мнению, могут временно отставать, хотя и незначительно, ведь при таком раскладе риски перебоев с поставками снижаются, а величина ценового дисконта нефти марки Urals к марке Brent начнет постепенно сокращаться.

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