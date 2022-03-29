"Фридом Финанс" открыл торговую идею: покупать акции Digital Realty Trust с целью $155

"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции Digital Realty Trust Inc. с целью $155 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $131, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Агрегированный консенсус-прогноз Factset предполагает реализацию потенциала возвращения цены к $160 за акцию, отмечают эксперты.

"В условиях высокой инфляции и снижения потребительской уверенности недвижимость становится одним из наиболее популярных и безопасных инструментов инвестирования, особенно если это инфраструктурно значимые объекты: Digital Realty Trust среди прямых конкурентов обладает самым большим портфелем активов (дата-центров) как по количеству, так и по стоимости. Крупные корпорации продолжат курс на цифровизацию бизнеса и переход в облако, что поддержит устойчивые долгосрочные перспективы компании. И здесь стоит отметить текущие более низкие ставки аренды как одно из преимуществ эмитента: даже с учетом неполной сопоставимости рассчитываемых конкурентами метрик компания имеет относительно более низкий удельный показатель средневзвешенной арендной ставки на квадратный фут, что позволяет иметь более высокий процент использования существующих помещений, привлекать новых и удерживать существующих крупных клиентов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты "Фридом Финанс" указывают, что Digital Realty Trust имеет более низкие, чем в среднем по индустрии, мультипликаторы. Рентабельность по EBITDA остается на уровне выше среднего значения по схожим компаниям - 54,3%. А вот по уровню долга эмитент находится в более выгодном положении: LT Debt/Equity составляет 82,7%, и это минимальное значение среди конкурентов.

"Высокая EBITDA и относительно низкая долговая нагрузка подчеркивают высокую степень покрытия обязательств. Такая форма компании, как REIT, предполагает регулярные выплаты дивидендов. Потенциальная дивидендная доходность акции эмитента составляет 3,5%. Относительно рынка REIT это не самый высокий уровень, однако это максимальный уровень среди прямых конкурентов. Также стоит отметить, что компания регулярно повышает уровень дивидендов. Исторически апрель является достаточно сильным месяцем для акций Digital Realty Trust. Снижение котировок с начала года более чем на 20% предоставляет удачную возможность для входа в позицию, а низкая бета способна минимизировать потенциальный риск продолжения "медвежьего" тренда в рыночных индексах", - отмечают эксперты.

Digital Realty Trust Inc. работает как инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания поддерживает ведущие мировые предприятия и поставщиков услуг, предоставляя полный спектр решений для центров обработки данных, размещения и подключения.

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