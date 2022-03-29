Потенциал дальнейшего укрепления рубля пока сохраняется - "Локо-Инвест"

Потенциал для дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару США пока сохраняется, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рост рубля вполне закономерен: объемы поступающей экспортной выручки (даже при возможном снижении поставок по части несырьевых позиций) заметно превышают резко сократившиеся объемы импорта, а из-за действующих capital controls ограничен отток капитала по ключевым компонентам. Геополитические новости, вероятно, стали лишь дополнительным триггером, заставляя часть локальных инвесторов избавляться от долларов или сокращать позиции, - пишет Полевой в комментарии. - Общий уровень геополитической и санкционной неопределенности остаётся высоким. Но в текущих условиях потенциал для дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Вопрос лишь в том, насколько устойчивым окажется этот тренд и на каком уровне ЦБ/правительство задумаются о смягчении по крайней мере отдельных ограничений по операциям с валютой для резидентов".

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