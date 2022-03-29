Новость об очередном дроблении акций Tesla краткосрочно позитивна для цены ее бумаг - Инвестбанк Синара

Новость о возможном очередном дроблении акций Tesla позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, но нейтральна с фундаментальной точки зрения, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Tesla заявила в понедельник, что запросит одобрение акционеров на годовом собрании (осенью 2022 года) относительно увеличения количества акций для их дробления, не уточнив, какой будет коэффициент конвертации. Акции компании выросли на этой новости на 8%. На настоящий момент Tesla имеет право выпустить 2 млрд акций, а по состоянию на 31 января у компании было в обращении 1,03 млрд акций, следовательно, компания намерена сделать дробление с коэффициентом выше 3 к 1. Напомним, что 31 августа 2020 года Tesla уже проводила дробление акций с коэффициентом 5 к 1, - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев. - Компания делает данный шаг вслед за Amazon.com Inc. и Alphabet Inc., которые недавно заявили о дроблении акций в пропорции 20 к 1. На наш взгляд, при текущей стоимости одной акции Tesla в районе $1100 компании имеет смысл делать сплит 10 к 1 или 20 к 1. Новость в краткосрочном плане позитивна для акций эмитента, поскольку они станут более доступны для розничных инвесторов, но с фундаментальной точки зрения нейтральна и не повлияет на оценку справедливой стоимости компании".

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