Возможно краткосрочное продолжение роста цены акций Акрона, КуйбышевАзота и ФосАгро - BCS Express

Возможно продолжение роста котировок акций "Акрона", "КуйбышевАзота" и "ФосАгро" в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии BCS Express.

"29 марта котировки акций российских производителей удобрений ("Акрон", "КуйбышевАзот", "ФосАгро") установили новые исторические рекорды. Столь внушительный подъем обеспечивается за счет отсутствия прямых санкций Запада на компании. Их продукция сильно выросла в цене, а спрос остается высоким. Ожидаются и выплаты дивидендов. В структуре выручки значительная доля приходится на экспорт - компании выигрывают от слабого рубля. Отсутствуют продажи со стороны иностранных инвесторов. На короткой дистанции не исключается, что максимумы еще могут быть побиты, однако сейчас стоит с осторожностью покупать обозначенные компании, так как с технической стороны вскоре может потребоваться коррекция", - отмечают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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