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29 марта 2022 года 15:29
Шансы рубля на укрепление в апреле невелики - Банк "Открытие"
Шансы рубля на дальнейшее укрепление в апреле текущего года, есть но они невелики, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Укрепление рубля происходит в результате существенного спада спроса на валюту вследствие ограничений Банка России на операции с ней. Кроме того, роль играет существенное снижение импорта вследствие разрушения логистических схем доставки товаров, политического давления и падения покупательной способности рубля. Экспортная выручка, которая в отсутствие интервенций регулятора остается единственным источником предложения валюты, пока сохраняется на высоком уровне, поскольку поступает от заключенных еще в январе-феврале экспортных контрактов", - отмечает эксперт в комментарии. Перспективы валютного рынка в апреле менее предсказуемы, поскольку с момента первых санкций он претерпел заметные изменения указывает Петроневич. "До кризиса и в самый его разгар балансирующей статьей платежного баланса были капитальные операции: счет текущих операций с поправкой на операции Минфина задавал лишь величину дополнительного притока валюты, действующую в данном месяце. До кризиса рубль укреплялся до момента, когда спекулятивный спрос на валюту компенсировал ее приток по текущим операциям. В разгар кризиса и в отсутствие интервенций Банка России рубль ослабевал, пока находились игроки, готовые отдать за один доллар 150 рублей и даже больше. Сейчас ситуация изменилась. Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала резидентов, оставляя по сути только обязательные платежи по внешнему долгу. В этих условиях величина оттока капитала становится более предсказуемой, предложение валюты определятся динамикой экспортной выручки, а баланс на валютном рынке будет достигаться за счет изменения курса рубля и объемов импорта в долларовом выражении", - пишет аналитик. "В настоящий момент нет данных, которые могут с приемлемой точностью охарактеризовать изменения в динамике экспорта после введения новых санкций. Поэтому коридор прогноза курса на апрель очень широк: в наиболее оптимистичном варианте рубль может продолжить наблюдаемое укрепление до уровня 80-85 руб./$1 в случае сохранения нефтяного экспорта в физическом выражении в полном объеме и отсутствия существенных негативных новостей. Укрепление заметно выше этого уровня маловероятно - население может начать заметные покупки валюты даже с учетом введенной в размере 12% комиссии на ее приобретение. Однако с большой вероятностью поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 руб./$1", - указывает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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