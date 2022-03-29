Ожидание ускоренного подъема ставок ФРС ограничивает потенциал роста цены золота - "Открытие Инвестиции"

Ожидание ускоренного повышения процентных ставок ФРС США ограничивает потенциал роста цены на золото, говорится в комментарии аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Оксаны Лукичевой.

"Цена на золото на прошедшей неделе выросла до $1965 за тройскую унцию, после чего вновь понизились к уровню $1935 под влиянием укрепления курса доллара, роста доходностей казначейских облигаций и некоторого снижения геополитических рисков. Ожидание ускоренного повышения процентных ставок ФРС США ограничивает потенциал для роста цены, но следует помнить, что исторически цены на золото всегда значительно снижались после первого повышения ставки в начале цикла ужесточения, а затем следовало восстановление рынка. Это вполне объяснимо тем, что ужесточение денежно-кредитной политики всегда приводит к торможению экономического роста, что вызывает дополнительный спрос на защитные активы", - пишет Лукичева.

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