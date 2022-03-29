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29 марта 2022 года 13:16
BCS Express снизил прогнозную цену акций Autodesk до $234
Аналитики BCS Express понизили целевую цену акций Autodesk Inc. с $244 до $234 за штуку на основании своих прогнозных финансовых показателей эмитента, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AUTODESK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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