Бумаги X5 Retail - защитный инструмент в условиях роста инфляции - BCS Express

Акции X5 Retail Group могут считаться защитной инвестицией в 2022г, говорится в комментарии BCS Express.

Депозитарные расписки X5 Retail во вторник, 29 марта, впервые торгуются на Мосбирже после приостановки торгов. Акции ритейлеров позиционируются как защитные бумаги в условиях роста инфляции. На взгляд экспертов BCS Express, в первую очередь это касается лидеров рынка, у которых есть широкая сеть торговых точек, устоявшиеся взаимоотношения с поставщиками и наработанный бренд. Акции X5 Retail, на их взгляд, могут считаться защитной инвестицией в 2022г.

"За счет эффекта масштаба компании могут получить самые низкие закупочные цены и экономить на административных издержках. Они обладают хорошей маржинальностью, низким долгом и работают преимущественно в формате магазинов "у дома", где ассортимент в основном сосредоточен на товарах первой необходимости. Стабильный спрос на продукцию компании может позволить перекладывать растущие издержки на потребителя. При этом маржинальность наиболее чувствительной для населения корзины товаров может сдерживаться регуляторными механизмами, что может частично компенсировать этот эффект", - пишут стратеги BCS Express.

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