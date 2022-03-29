Возможны попытки рубля укрепиться до 87 руб./$1 в ближайшей перспективе - ПСБ

Возможны попытки рубля укрепиться до 87 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению Жильникова, во вторник можно ожидать что курс доллара может продолжить стремление к уровню 87 руб./$1 ввиду сохраняющегося технического потенциала для укрепления рубля. Резких скачков в паре доллар-рубль эксперт не ожидает из-за скорого снижения объемов торгов и предложения долларов со стороны экспортеров ввиду окончания налогового периода.

"Пара доллар-рубль начала неделю с уверенного снижения. В ходе торгов в понедельник курс доллара обновил мартовские минимумы на фоне продолжавшихся налоговых выплат (объем торгов оставался высоким, превышая на 25% среднемесячный уровень), а также снижения активности импортеров, которое мы связываем с оттоком иностранных компаний с отечественного рынка. Дополнительную поддержку рублю оказывало поручение президента России В. Путина правительству и ЦБ перевести оплату недружественных стран за экспорт газа в рубли до 31 марта. Позитива позициям рубля оказывали и ожидания сегодняшних переговоров между Россией и Украиной, на котором возможно сближение позиций России и Украины, а также ослабление напряженности между странами", - напоминает эксперт банка.

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