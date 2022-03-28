Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 марта в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Германии в феврале (10:00 МСК);

- индекс потребительского климата Gfk Германии в апреле (10:00 МСК);

- переговоры РФ и Украины;

- индекс потребительского доверия США в марте (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты "Транснефти" за IV кв. и весь 2021г по МСФО.

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