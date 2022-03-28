Рынок акций РФ не спешит отыгрывать девальвацию рубля - BCS Express

Рынок акций РФ пока не спешит отыгрывать девальвацию рубля, и у бумаг "Северстали", Polymetal, "Полюса", "ФосАгро" и "Сургутнефтегаза" ("префы") есть все шансы стать лучшими из "фишек", полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Исторически российский рынок акций положительно отыгрывает рост курсов иностранных валют, но пока он не спешит отыгрывать девальвацию рубля. На фоне роста доллара на 30% с начала года основные бумаги все еще в минусе по отношению даже к февральским отметкам. Прежде всего это касается компаний-экспортеров, но не только их. В топ-5 акций, которые показывают самую сильную корреляцию с долларом, входят: "Северсталь", Polymetal, "Полюс", "ФосАгро" и "Сургутнефтегаз" ("префы"). Это лучшие фишки на период дорожающего доллара", - пишет аналитик.

Негативную реакцию на дорогую валюту демонстрирует всего несколько бумаг, и прежде всего это "Магнит". В пятерку аутсайдеров также вошли: "ТМК", ВТБ, "Аэрофлот" и "Ростелеком" - у этих четырех практически нулевая корреляция с долларом. Это значит, что в период удорожания валюты они могут сильно отставать от рынка, зато и не так много терять на его падении, отмечает Емельянов.

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