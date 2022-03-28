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28 марта 2022 года 17:25
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $162
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Darden Restaurants до $162 за штуку, несмотря на в целом позитивную оценку эмитента, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Менеджмент Darden Restaurants планирует открыть 30 новых точек в текущем году и 60 в следующем. Тем не менее мы не можем игнорировать инфляционное давление на операционную деятельность компании. Геополитическая ситуация в Восточной Европе провоцирует дефицит удобрений и сельхозтоваров, в первую очередь пшеницы и кукурузы, из этого региона. В результате цены на продовольственные товары по всему миру продолжат расти. Это будет негативно отражаться на показателях эмитента", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DARDEN/RESTAURANTS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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