"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $162

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Darden Restaurants до $162 за штуку, несмотря на в целом позитивную оценку эмитента, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Менеджмент Darden Restaurants планирует открыть 30 новых точек в текущем году и 60 в следующем. Тем не менее мы не можем игнорировать инфляционное давление на операционную деятельность компании. Геополитическая ситуация в Восточной Европе провоцирует дефицит удобрений и сельхозтоваров, в первую очередь пшеницы и кукурузы, из этого региона. В результате цены на продовольственные товары по всему миру продолжат расти. Это будет негативно отражаться на показателях эмитента", - указывают эксперты.

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