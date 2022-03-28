Акции экспортеров по-прежнему остаются сильнее рынка - "КИТ Финанс Брокер"

Акции российских компаний-экспортеров по-прежнему остаются "сильнее рынка" в текущей ситуации, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Сильнее рынка" по-прежнему смотрятся акции экспортёров, которые сейчас компенсируют появившиеся проблемы девальвацией российского рубля. Нашими фаворитами являются бумаги "Норильского никеля", "Распадской" и "АЛРОСА", которые выигрывают не только от ослабления рубля, но и от роста цен на производимые товары. Также мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Бизнес данных компаний меньше всего может пострадать из-за более гибкой бизнес-модели и большой страновой диверсификации. Кроме того, компании выкупают собственные акции, что, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку котировкам", - пишет аналитик в обзоре.

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