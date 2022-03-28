Вероятность распродаж на рынке акций РФ пока сохраняется - ПСБ

Вероятность распродаж на российском рынке акций сохраняется вплоть до снижения индекса Мосбиржи к отметке 2300 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников

"Неделя началась с явных распродаж фактически во всех секторах рынка акций РФ, а индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2450 пунктов. Спросом у инвесторов пользовались менее ликвидные бумаги, которые выступают бенефициаром складывающейся глобальной конъюнктуры. Мы считаем, что потенциал для распродаж сохраняется вплоть до выхода индекса Мосбиржи к отметке 2300 пунктов. Пока волатильность в ряде "фишек" остается повышенной, а внешний фон продолжает оказывать давление на экономическую ситуацию в стране. Не исключаем, что в случае резких движений на бирже возможны активные регуляторные действия со стороны Банка России", - отмечает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.