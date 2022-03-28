Спрос в РФ фокусируется на акциях производителей удобрений и продуктов питания - BCS Express

Спрос инвесторов на российском фондовом рынке фокусируется на акциях производителей удобрений и продуктов питания, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Лидером роста на российском фондовом рынке третью сессию подряд стал производитель удобрений - на этот раз "Акрон", акции которого подорожали на 40,2%. Котировки бумаг лидера предыдущих двух сессий - "ФосАгро" - ускорили рост до 20% в понедельник. Производители удобрений и продуктов питания имеют в текущей ситуации преимущество как благодаря ускорению продовольственной инфляции по всему миру, так и меньшим санкционным рискам для данной отрасли", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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