Инвесторам стоит обратить внимание на акции United States Steel и Cleveland-Cliffs - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских компаний сектора черной металлургии United States Steel Corp. и Cleveland-Cliffs, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Рынок стали переживает суровую перестройку. Пока российские металлурги теряют свою долю, их конкуренты за океаном чувствуют себя все более уверенно. Сложно предсказать, насколько долгим будет ралли в ценах на сталь и в акциях сталеваров, но рынок закладывает дефицит металла еще на 2-6 месяцев. Котировки основных акций компаний черной металлургии США сейчас на годовых максимумах. Они растут в течение последнего месяца, прибавляя от 20% до 70% и более. При этом отрасль остается относительно недорогой по мультипликаторам. Бумага, на которую стоит обратить особое внимание - это United States Steel: недорогая, фундаментально крепкая и не такая перегретая, как "соседи" по отрасли. Также по ряду метрик на общем фоне выделяется Cleveland-Cliffs - умеренные мультипликаторы и высокая рентабельность. Можно брать обе на ближайшей просадке, когда цены акций металлургов отойдут от своих локальных пиков на 3-5%", - пишет Емельянов в аналитическом материале инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.