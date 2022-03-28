.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит обратить внимание на акции United States Steel и Cleveland-Cliffs - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 марта 2022 года 15:53
Инвесторам стоит обратить внимание на акции United States Steel и Cleveland-Cliffs - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских компаний сектора черной металлургии United States Steel Corp. и Cleveland-Cliffs, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Рынок стали переживает суровую перестройку. Пока российские металлурги теряют свою долю, их конкуренты за океаном чувствуют себя все более уверенно. Сложно предсказать, насколько долгим будет ралли в ценах на сталь и в акциях сталеваров, но рынок закладывает дефицит металла еще на 2-6 месяцев. Котировки основных акций компаний черной металлургии США сейчас на годовых максимумах. Они растут в течение последнего месяца, прибавляя от 20% до 70% и более. При этом отрасль остается относительно недорогой по мультипликаторам. Бумага, на которую стоит обратить особое внимание - это United States Steel: недорогая, фундаментально крепкая и не такая перегретая, как "соседи" по отрасли. Также по ряду метрик на общем фоне выделяется Cleveland-Cliffs - умеренные мультипликаторы и высокая рентабельность. Можно брать обе на ближайшей просадке, когда цены акций металлургов отойдут от своих локальных пиков на 3-5%", - пишет Емельянов в аналитическом материале инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКИ
.
28 марта 2022 года 19:00
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 марта в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Германии в феврале (10:00 МСК); - индекс... читать дальше
.28 марта 2022 года 18:37
Рынок акций РФ пока не спешит отыгрывать девальвацию рубля, и у бумаг "Северстали", Polymetal, "Полюса", "ФосАгро" и "Сургутнефтегаза" ("префы") есть все шансы стать лучшими из "фишек", полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Исторически российский рынок акций положительно отыгрывает рост... читать дальше
.28 марта 2022 года 18:11
Возможное усиление роли рубля во внешнеторговых операциях позитивно для национальной валюты в долгосрочной перспективе, отметили эксперты рынка во время онлайн-встречи "Рубль отвоевывает утраченные позиции". Курс рубля к основным мировым валютам стремительно упал после начала специальной операции... читать дальше
.28 марта 2022 года 17:50
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Apple Inc. с прогнозной стоимостью $151 за штуку на фоне снижения прогноза роста продаж на 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,... читать дальше
.28 марта 2022 года 17:25
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Darden Restaurants до $162 за штуку, несмотря на в целом позитивную оценку эмитента, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Менеджмент Darden Restaurants планирует открыть 30 новых точек в текущем... читать дальше
.28 марта 2022 года 17:03
Акции российских компаний-экспортеров по-прежнему остаются "сильнее рынка" в текущей ситуации, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. "Сильнее рынка" по-прежнему смотрятся акции экспортёров, которые сейчас компенсируют появившиеся проблемы девальвацией... читать дальше
.28 марта 2022 года 16:38
Вероятность распродаж на российском рынке акций сохраняется вплоть до снижения индекса Мосбиржи к отметке 2300 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников "Неделя началась с явных распродаж фактически во всех секторах рынка акций РФ, а индекс Мосбиржи опустился ниже... читать дальше
.28 марта 2022 года 16:16
Спрос инвесторов на российском фондовом рынке фокусируется на акциях производителей удобрений и продуктов питания, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Лидером роста на российском фондовом рынке третью сессию подряд стал производитель удобрений - на этот раз "Акрон", акции... читать дальше
.28 марта 2022 года 15:34
Акции Micron Technology по текущим ценам интересны для добавления в инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "Micron сохраняет высокие темпы роста доходов и прибыли. Учитывая, что бизнес компании сфокусирован на растущем рынке центров обработки данных и увеличении доли... читать дальше
.28 марта 2022 года 15:12
Фундаментально бумаги HeadHunter интересны к покупке в настоящее время, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Ксения Лапшина. "HeadHunter можно причислить к компаниям роста, учитывая рост EBITDA и чистой прибыли более чем в два раза по итогам 2021 года. Основной бизнес компания ведет в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.