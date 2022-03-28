Акции Micron Technology интересны для инвестиций по текущим ценам - BCS Express

Акции Micron Technology по текущим ценам интересны для добавления в инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Micron сохраняет высокие темпы роста доходов и прибыли. Учитывая, что бизнес компании сфокусирован на растущем рынке центров обработки данных и увеличении доли на рынке памяти, прогнозы на ближайшие два года выглядят реалистичными. Вторым позитивным фактором является дешевая оценка по мультипликаторам, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - С технической точки зрения ближайшие цели на дневном графике следующие: первая - $91,6 за штуку (потенциал составляет +17%), основная - $94,6 за штуку, на дневном графике уже сформирован сигнал на покупку. Спорным выглядит недельный "тайм-фрейм", где цели снижения указывают на область $57-61 за бумагу. В случае реализации риска эта зона интересна для добора позиции. Долгосрочная картина на месячном графике указывает на первые цели в $119 и $137 за штуку. Основная находится на отметке $150 за бумагу - цель совпадает со средним значением справедливой оценки по дисконтированным денежным потокам".

Micron Technology - разработчик и производитель памяти и устройств хранения данных. Компания работает на таких рынках как облачные сервера, смартфоны, мобильные устройства, твердотельные накопители, дискретные продукты хранения данных в виде компонентов и пластин, автомобили.

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