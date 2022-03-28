Фундаментально бумаги HeadHunter интересны к покупке - "Финам"

Фундаментально бумаги HeadHunter интересны к покупке в настоящее время, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Ксения Лапшина.

"HeadHunter можно причислить к компаниям роста, учитывая рост EBITDA и чистой прибыли более чем в два раза по итогам 2021 года. Основной бизнес компания ведет в России, в связи с чем введение санкций, затрагивающих его, практически исключается. Мы видим значительный потенциал к восстановлению стоимости бумаги после возобновления торгов", - отмечает эксперт в аналитическом материале.

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ онлайн-платформы по поиску работы, платформа выполняет роль посредника между работодателями и соискателями.

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