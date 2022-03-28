"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Medtronic PLC с целью $135

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Medtronic PLC с целью $137 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $98,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что мировой рынок кардиостимуляторов, на котором Medtronic имеет лидирующие позиции, в 2020г, по некоторым оценкам, достиг $4,7 млрд, а к 2030г его величина может составить $6,7 млрд. Технология криоаблации, разработанная Medtronic, помогла более чем миллиону больных аритмией и нашла широкое применение в кардиохирургии. Большим потенциалом, на взгляд аналитиков "Финама", обладает и диабетическое направление деятельности Medtronic. Инсулиновая помпа MINIMED 770G, автоматически регулирующая подачу инсулина на основании непрерывного мониторинга уровня глюкозы, подходит даже детям от 2-х лет и кардинально меняет качество жизни больных диабетом 1-го типа.

"С технической точки зрения после продолжительного снижения акции демонстрируют разворотные тенденции. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $135. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 98,2 риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают стратеги инвесткомпании.

Medtronic - разработчик и производитель высокотехнологичных устройств и оборудования для сердечно-сосудистого направления медицины, восстановительной терапии, минимально инвазивных методов лечения и терапии диабета.

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