Котировки золота могут подняться до $2080/унц. при обострении геополитической напряженности - BCS Express

Котировки золота могут подняться до $2080 за тройскую унцию при новом витке обострения геополитической напряженности, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Ожидания по золоту на II квартал нейтрально-негативные. Прошедший в I квартале рост котировок во многом отыграл актуальные драйверы. В базовом сценарии колебания цен могут уложиться в диапазон $1880-2000 за унцию. В этом прогнозе геополитический фактор постепенно переваривается, но если ситуация обострится, то не исключены импульсы роста к $2080 за унцию", - прогнозирует эксперт.

Также Пучкарев отмечает, что золото интересно прежде всего с точки диверсификации портфеля и снижения риска. Ранее в России отменили НДС на операции с физическим золотом, это сделало покупку золота в слитках более экономически оправданным. Однако если смотреть с точки зрения доходностей, то более интересна покупка акций золотодобывающих компаний. Разница здесь в том, что акции, помимо того, что отыгрывают динамику цен на золото, приносят доход в виде дивидендов. На российском рынке в секторе золотодобычи, по мнению аналитика, интересны бумаги "Полюса".

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