S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4500-4570п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4570 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 закрепился над 200-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD, поднявшиеся выше нейтрального уровня, продолжают сигнализировать об усилении позиций "быков". В ближайшее время индекс широкого рынка может тестировать сопротивление в области 4570-4600 пунктов. В случае его пробоя бенчмарк способен возобновить движение к максимумам декабря 2021г. Ближайшей поддержкой останется уровень 200-дневной скользящей средней", - пишет аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что "ястребиные" комментарии ФРС усиливают ожидания в отношении активизации ужесточения монетарной политики. Sell-side-аналитики все чаще прогнозируют несколько повышений ставки на 50 б.п. подряд, а фьючерсы закладывают ее совокупный рост на 200 б.п. по итогам года. В результате усиливается волатильность на рынке облигаций. Доходность 10-летних казначейских бондов достигла максимума с мая 2019г и приблизилась к уровню технического сопротивления, которое сформировалось в конце 1980-х годов.

Агентство Bloomberg отмечает, что долгосрочные доходности не доходили до пика до последних стадий циклов ужесточения ДКП, подчеркивает Зубков. Текущий цикл находится в самом начале, и это дает основания предполагать, что доходности облигаций будут и далее подниматься. Кривая продолжает уплощаться, а на ее отрезке от пяти до 30 лет впервые с 2006г происходит инверсия. Это вызывает все больше дискуссий о возможном сигнале к рецессии, о чем также сообщает Bloomberg.

"Впрочем, со стороны официальных представителей ФРС подобных предположений пока не высказывалось. Продолжению роста экономики может способствовать реализация отложенного спроса домохозяйств. В то же время ужесточение кредитных условий и ускорение инфляции стимулируют потребителей и бизнес быть более осторожными при принятии финансовых решений", - указывает аналитик инвесткомпании.

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