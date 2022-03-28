Рубль, скорее всего, продолжит укрепление до 90 руб./$1 на этой неделе - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, продолжит медленное укрепление до 90 руб./$1 на этой неделе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Санкционная повестка не прояснилась: многие в ЕС против эмбарго на энергоносители из РФ, но взят курс на снижение энергетической зависимости. Вряд ли быстро это возможно, но проблемы с оплатой/логистикой уже снизили экспорт нефти в марте на 1,5 млн барр./сутки. Длительные перебои грозят сокращением добычи, и быстро восстановить её будет сложно. Рубль на прошлой неделе укрепился на 8,4% к доллару (95-96 руб./$1): в условиях сохраняющихся capital controls и отсутствия серьезного ужесточения санкционных ограничений курс может продолжить медленно укрепляться в направлении 90 руб./$1", - пишет Полевой.

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