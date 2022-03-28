Котировки нефти могут опуститься ниже $116/барр. - Sber CIB

Котировки нефти могут опуститься ниже $116 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Sber CIB.

"28 марта Шанхай, финансовый центр с населением 26 млн человек, объявил о введении самого масштабного двухэтапного карантина за последние два года. Восточная часть мегаполиса будет закрыта с понедельника по пятницу, затем аналогичные меры будут введены в его западной части. В Шанхае зафиксировано 3450 случаев заражения коронавирусом, что составляет практически 70% от общего показателя КНР на текущий момент. Китай - один из крупнейших в мире импортеров нефти, поэтому участники рынка опасаются, что спрос на энергоносители может снизиться. В пятницу котировки Brent достигали $121 за баррель, а в понедельник они устремились к $116 и могут опуститься ещё ниже. В то же время на цены давит рост вероятности высвобождения очередной порции нефтяных резервов США", - считают аналитики Sber CIB.

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