Возможно усиление волатильности на рынке нефти на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно усиление волатильности рынка нефти на текущей неделе на фоне заседания ОПЕК+, а также временное снижение котировок нефти марки Brent ниже $110 за баррель, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"На текущей неделе состоится заседание ОПЕК+, в связи с чем волатильность на нефтяном рынке может дополнительно усилиться. Впрочем, картель пока не успевает наращивать добычу в соответствии со своими планами, и, вероятно, ОПЕК+ сохранит добычу на текущих уровнях. Сейчас опасения перебоев в поставках нефти дополнительно усиливают атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, поддержку котировкам оказывают и вновь ухудшившиеся перспективы снятия нефтяных санкций с Ирана, о чем на выходных сообщали представители США. На этом фоне у фьючерсов на нефть марки Brent остается потенциал к росту выше $120/баррель, но в текущих условиях котировки на неделе могут на время опуститься ниже $110/баррель", - пишут эксперты банка.

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