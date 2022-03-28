Снижение объема импорта вряд ли окажет дополнительную поддержку курсу рубля - Альфа-банк

Снижение объема импорта вряд ли окажет дополнительную поддержку курсу рубля, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Объем импорта в Россию всеми видами транспорта снизился на 62%. Слабая динамика физических объемов импорта может потенциально объясняться сочетанием нескольких факторов: 1) логистическими проблемами (дефицит контейнеров, усложнение маршрутов доставки), 2) снижением спроса на российские товары, отчасти в результате санкций и 3) снижением внутреннего спроса. Из этих трех факторов основной причиной слабого импорта на данный момент видимо являются перебои в логистических цепочках - промежуточный импорт вряд ли так быстро отреагирует на изменение конъюнктуры, тогда как внутренний спрос является очень сильным на фоне роста инфляционных ожиданий и попыток компаний поддержать свои запасы", - пишут эксперты банка Ирина Ростовцева и Наталья Орлова.

По их мнению, проблема логических сбоев означает, что снижение физических поставок импорта необязательно приведет к значительному номинальному снижению расходов на импорт - рост расходов на транспортировку, в том числе повышенная стоимость страховки и обязательная предоплата по поставкам в Россию могут вызвать существенный рост стоимости импортных товаров.

"Иными словами, снижение объема импорта совсем не обязательно создаст условия для улучшения российского торгового баланса и, следовательно, не окажет дополнительной поддержки курсу рубля", - делают вывод аналитики Альфа-банка.

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