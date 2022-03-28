Возможно закрепление рубля в диапазоне 90-95 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Возможно закрепление курса рубля к доллару США в диапазоне 90-95 руб./$1 на фоне возобновления торгов всеми российскими акциями на Московской бирже, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль на прошедшей неделе дорожал к доллару и евро. Драйверами для этого были реализованные ранее меры по контролю за движением капитала, продажи валюты экспортерами на фоне схлопнувшегося импорта и туристического спроса на валюту, инициатива перевести в рубли оплату долгосрочных контрактов "Газпрома" по поставкам газа в "недружественные страны", возобновление торгов акциями на Мосбирже, отсутствие возможности и целесообразности для иностранных инвесторов, "застрявших" в России, продавать российские активы и конвертировать средства в валюту. Пара USD/RUB может попытаться закрепиться в области 90-95 руб./$1 при условии отсутствия решения ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти".

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