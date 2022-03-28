Целевой уровень для S&P 500 на конец года - 4800-4850 пунктов - BCS Express

Целевым уровнем для индекса S&P 500 на конец текущего года является диапазон 4800-4850 пунктов, полагает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Риски достаточно серьезные, но резкий негативный триггер от геополитики снизился, - отмечает аналитик инвесткомпании. - В II квартале волатильность может сохраниться из-за замедления экономики, акции с высокой бетой могут оказаться в аутсайдерах. Индекс S&P 500 консолидируется под уровнем сопротивления (4550п на 25.03.22). Его прохождение может ознаменовать движение к новым ориентирам. Целевой уровень до конца года - 4800-4850 пунктов".

Эксперт указывает на позитивные позитивные факторы, которые будут способствовать росту S&P 500:

- Восстановление экономики: согласно медианному прогнозу Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в 2022г ВВП увеличится на 2,8%.

- В марте на оставшиеся 6 мес. финансового года согласован план государственных расходов на $1,5 трлн. Высока вероятность увеличения уровня федерального долга в 2022г с $28,5 трлн до $29,5 трлн.

- Корпоративная отчетность: согласно прогнозу FactSet, в I квартале предполагается увеличение прибыли на акцию S&P 500 на 4,8% (г/г). В лидерах могут оказаться сегменты нефтегаза и промышленности. На 2022г в целом ожидается +9,4%.

Кочевыми рисками, по мнению Холоденко, являются инфляция, монетарная политика ФРС и ограничительная политика китайских регуляторов, которая мешает нормальному функционированию международных компаний.

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