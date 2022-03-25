|Компания
|Цена, руб. на 25.03.22
|Чистая прибыль 2021, млрд руб.
|Чистый долг 2021, млрд руб.
|"Газпром"
|5374
|2573
|4408
|"ЛУКОЙЛ"
|3607
|773
|127
|"Норникель"
|3334
|480
|440
|"Полюс"
|1660
|167
|188
|"Интер РАО"
|233
|101
|-269
|"РусГидро"
|298
|42
|129
|"МТС"
|381
|64
|389
|"Ростелеком"
|210
|32
|505
|"Магнит"
|340
|40
|663
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25 марта 2022 года 18:40
Sber CIB внес изменения в топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время
Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, отдав предпочтение наиболее качественным эмитентам и компаниям с выраженными "защитными" характеристиками, сообщается в материале инвестбанка. "Место в подборке получила нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", - отмечают аналитики. - Несмотря на угрозу новых санкций и продажу российской нефти Urals с дисконтом, цена Urals в рублях находится на историческом максимуме и составляет 10 тыс. руб. У "ЛУКОЙЛа" при этом фактически отсутствует долговая нагрузка. В подборке сохранились бумаги "Газпрома". Компания может получить беспрецедентно высокую годовую выручку - $170 млрд, так как цена реализации газа в Европе вырастет. Европа не сможет значительно уменьшить потребление российского газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а необходимость восполнять запасы в европейских хранилищах возникнет уже в апреле". Эксперты Sber CIB включили в подборку акции золотодобытчика "Полюс" в качестве защитного актива. Цены на золото в марте приблизились к историческому максимуму, при этом компания - один из крупнейших производителей золота в мире, подчеркивается в комментарии. Добывающая отрасль представлена также акциями "Норникеля". Компания ожидает, что спрос и цены на никель, медь, палладий и платину будут расти. Это объясняется как использованием этих металлов в технологических производствах, так и ожидаемым ростом цен на сырьё из-за сбоев в логистике. "Компания "Интер РАО" включена в подборку благодаря хорошим результатам за 2021г большому объёму денежных средств на депозитах и возможному выкупу компанией собственных акций в свободном обращении, - указывают аналитики инвестбанка. - Если "Интер РАО" проведёт делистинг, акционеры будут вправе потребовать выкупа акций по цене не ниже средней за последние шесть месяцев. Такая цена будет выше текущих котировок. "РусГидро" сохранила место в подборке благодаря высоким финансовым показателям и возможности платить высокие дивиденды". Наконец, в топе получили место "МТС" и "Ростелеком". Стратеги Sber CIB полагают, что спрос на услуги "МТС" должен остаться стабильным даже в условиях замедления экономики, а "Ростелеком", в свою очередь, обладает устойчивой рублёвой выручкой и ставит перед собой масштабные планы по её увеличению. "Магнит" сохранил место в подборке благодаря хорошим перспективам экспансии: в условиях инфляции ведущие ритейлеры обладают потенциалом увеличения рыночной доли. При этом "Магнит" обладает привлекательной долгосрочной стратегией развития, считают в Sber CIB. Аналитики исключили из подборки акции "Яндекса" и X5 Retail Group. Эти компании размещали свои бумаги на зарубежных площадках, и на текущий момент не очевидно, будут ли они доступны для торгов на Московской бирже. Торги депозитарными расписками российских компаний на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта. Segezha Group также исключена из подборки: около 30% доходов компании приходится на экспорт в Европу, где сейчас наблюдаются логистические трудности, отмечается в комментарии инвестбанка.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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