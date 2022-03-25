Акции НЛМК наиболее интересны среди металлургов - BCS Express

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) наиболее интересны среди металлургов в сложившейся ситуации, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Акции черных металлургов на торгах четверга выглядели слабее рынка. Отставание представителей сектора обусловлено сразу несколькими причинами. Негативным событием для представителей отрасли стали санкции ЕС, ограничивающие импорт стальной продукции в регион. Для российских черных металлургов Европа была одним из ключевых рынков сбыта, по итогам 2021г доля экспорта в ЕС у "Северстали" была 34%, у "НЛМК" - 20%, у "ММК" - 7%", - указывает Пучкарев.

Дополнительным фактором давления для российских металлургов, на взгляд эксперта, стало вероятное ограничение внутренних наценок на продукцию. На заседании 16 марта Минпромторг и акционеры металлургических компаний пришли к компромиссу относительно цен на внутреннем рынке. Детали соглашения металлургов и Минпромторга, по мнению аналитика, не раскрываются, однако очевидно, что цены на внутреннем рынке будут сдерживаться - это опять же скажется на маржинальности компаний.

"Из-за санкций ЕС, перестройки компаний под новые рынки сбыта и регулирования цен на российском рынке дивидендные перспективы металлургических компаний становятся более туманными. В сложившейся ситуации наиболее интересны акции "НЛМК". У компании самая большая доля экспортной выручки - 57% по итогам 2021г. Это означает, что "НЛМК" больше других выигрывает от ослабления рубля. При этом доля поставок в Европу не такая большая, как у "Северстали", поэтому эффект от санкций должен быть не столь сильным", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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