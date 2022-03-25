Первая волна спада в промпроизводстве РФ, скорее всего, придется на апрель - Райффайзенбанк

Первая волна спада в промпроизводстве РФ, связанная с последствиями введенных санкций, скорее всего, придется на апрель, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что в марте-апреле (в большей степени в апреле) в промышленности уже проявятся эффекты первого порядка, связанные с последствиями санкций: поддержка со стороны экспортного канала уменьшится на фоне внешнеторговых ограничений и перебоев с логистикой, - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков. - При этом, волна ажиотажного потребительского спроса, наблюдаемая сейчас, краткосрочно сыграет на руку ряду отраслей промышленности, ориентированных на внутренний спрос. В среднесрочной перспективе давление на производство будут оказывать спад в инвестициях (прежде всего, со стороны компаний с зарубежным участием) и запреты на импорт определенных товаров".

По мнению экспертов, производственные цепочки могут пострадать из-за отсутствия ввозимых технологичных элементов, и замещение определенных компонентов будет проблематично. Например, по данным Росстата, для ряда отраслей, связанных с производством машин и оборудования, доля импортных продуктов в промежуточном потреблении достаточно высока (более 30%).

"При этом, массовый уход иностранных компаний может предоставить возможности российским производителям (особенно тем, которые пытались конкурировать с иностранными компаниями и/или мало зависимы от импорта) - даже в условиях существенного падения доходов населения они могут увеличить свою долю рынка. Этот фактор, конечно, вряд ли существенно перевесит негативный эффект, связанный с санкциями, однако в ряде сегментов экономики он может стать довольно заметным", - указывают Мурашов и Чепков.

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