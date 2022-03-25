Фьючерс на RGBI интересен для квалифицированных инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Новый инструмент на срочном рынке фьючерс на Russian Government Bond Index (RGBI) может быть интересен для квалифицированных инвесторов, которые в состоянии оценить направление движения рынка гособлигаций в перспективе нескольких месяцев, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Наряду с ОФЗ на бирже начались торги фьючерсом на RGBI, ценовой индекс государственных облигаций РФ, в состав которого входит 26 выпусков ликвидных ОФЗ срочностью 1-10 лет. Это новый инструмент для срочного рынка биржи. Фьючерс будет квартальным с погашением в марте, июне, сентябре и декабре. Текущий контракт июньский (RGBI-6.22). Покупка фьючерсного контракта доступна от ~1200 руб., что сопоставимо по размеру с ценой одной гособлигации. По факту фьючерс на RGBI отражает динамику всего рынка ОФЗ в будущем", - пишут эксперты.

По их мнению, фьючерс на RGBI в большей степени подойдет инвесторам с достаточным опытом работы на долговых рынках, которые на основе анализа макроданных (инфляция, ключевая ставка ЦБ, курс рубля и пр.) и актуальных трендов (геополитика, денежные потоки инвесторов и пр.) в состоянии оценить направление движения рынка гособлигаций в перспективе нескольких месяцев. Этот инструмент может быть использован для извлечения краткосрочной прибыли и не очень подходит для консервативных инвесторов.

"Если вы думаете о сохранности своих сбережений, то лучшей стратегией может быть покупка ОФЗ с привлекательными доходностями. Розничному инвестору на рынке ОФЗ правильнее зафиксировать уровень приемлемой ставки и держать гособлигации до погашения. В этом случае рыночные риски падения или роста цен ОФЗ, а значит и фьючерсы на RGBI, не актуальны. В текущих условиях ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ 52001, ОФЗ 52002, ОФЗ 52003) и ОФЗ с переменным купон (ОФЗ 24020, ОФЗ 24021, ОФЗ 29014) выглядят более предпочтительными", - отмечают стратеги инвестиционной платформы.

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