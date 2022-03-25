S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Всю неделю S&P 500 наращивал рост, выходя из нисходящего тренда с начала года. Однако после достижения бенчмарком отметки 4500 пунктов, расположенной выше 200-дневной скользящей средней, ситуация изменилась: пока мы не видим предпосылок для сохранения растущего тренда и ожидаем движения в боковике в течение нескольких торговых сессий. Впрочем, индикатор RSI свидетельствует о том, что на рынке превалируют "бычьи" настроения", - пишут аналитики.

Эксперты инвесткомпании подчеркивают, что за последние несколько лет страны ЕС начали отказываться от собственного производства нефти и газа, что привело к постепенному росту зависимости от российского импорта. В итоге в 2021г доля поставок из России достигла 47%. С учетом недавних требований РФ платить за газ в рублях и соответствующих дополнительных транзакционных издержек страны Европы намерены искать выходы на сторонние рынки, в первую очередь США, с которыми ведутся переговоры о поставках СПГ.

"Энергетический шок, вызванный резкими скачками цен на газ (+42% с начала года), может способствовать усилению глобальных рыночных позиций американских нефтегазовых компаний. Однако восстановление добывающих мощностей, а также переориентация на экспорт в Европу могут занять определенное время. При этом президент Байден и Министерство энергетики США уже высказались в пользу сотрудничества с ЕС и намерены начать продажи из стратегических запасов", - отмечают стратеги "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.