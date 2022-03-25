Рубль может протестировать отметку 90 руб./$1 в ближайшей перспективе - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рубль может протестировать отметку 90 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Российский рубль показывает одну из лучших динамик по итогам недели. Вместе с другими сырьевыми валютами - бразильским реалом и южноафриканским рэндом - он дорожает более чем на 3% на фоне дальнейшего роста цен на сырьевых рынках. Благоприятная конъюнктура мировых рынков, значительное превышение стоимости экспорта над импортом и сохранение ограничений по оттоку капитала позволят рублю закрепиться на текущих более комфортных уровнях с возможностью протестировать отметку 90 руб./$1", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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