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25 марта 2022 года 14:35
Бумаги Take-Two привлекательны для покупок - "Фридом Финанс"
Бумаги Take-Two Interactive Software привлекательны для покупок, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании подтверждают целевую цену акций на уровне $220 за штуку. "Предстоящее поглощение Zynga компанией Take-Two оцениваем позитивно, так как эта компания характеризуется портфелем качественных мобильных игр. Главным драйвером роста акций TTWO в 2022г может стать объявление примерной даты выхода игры GTA следующего поколения, которую фанаты ждут уже несколько лет. Прогнозы менеджмента сигнализируют о заметном росте выручки в 2024 финансовом году по сравнению с 2023, поэтому мы отмечаем шанс того, что релиз следующей игры GTA намечен на IV квартал 2023 календарного года. Мы по-прежнему считаем бумаги Take-Two привлекательными для покупок и подтверждаем целевую цену на уровне $220 за акцию", - пишет аналитик Михаил Денисламов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-TAKE/TWO-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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