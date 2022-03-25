"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $50

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень инфляции в феврале 2022 года в США составил 7,87%, что является 40-летним максимумом. В рамках ужесточения денежно-кредитной политики ФРС одобрила повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, а аналитики ожидают еще шесть повышений в текущем году для стабилизации экономики. Высокие процентные ставки оказывают положительное влияние на банковский сектор, повышая маржинальность бизнеса", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения стоимость акций эмитента стабилизировалось вблизи уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $50. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $40 риск на портфель составит 0,71%", - указывают в "Финаме".

Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США.

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