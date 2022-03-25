Приоритет на рынке акций РФ по-прежнему стоит отдавать бумагам экспортеров - "Солид Брокер"

Приоритет на российском рынке акций по-прежнему стоит отдавать бумагам экспортеров, считают аналитики "Солид Брокер".

"Оснований для роста у российского рынка акций пока немного. Спецоперация не закончена, и кульминация ещё не пройдена, а новые санкции продолжают вводиться. Рынок может продолжительное время находиться на текущих уровнях. Мы считаем, что лучше всего закупаться подешевевшими акциями частями, как бы "размазывая" капитал по времени. Сейчас крайне сложно угадать "дно" рынка, а покупки таким образом в любом случае помогут закупиться по низким ценам. Приоритет мы по-прежнему отдаем акциям экспортеров, как наименее пострадавшим от санкций", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.