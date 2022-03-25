Драйверов для укрепления рубля в диапазон 85-90 руб./$1 пока нет - "Открытие Инвестиции"

Драйверов для возврата курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в настоящее время нет, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль на позитиве со стороны возобновления торгов на фондовом рынке, а также на ожиданиях разъяснения механизма оплаты поставок газа в Европу в рублях (версия российских властей) пытается основательно закрепиться ниже 100 руб./$1 и ниже 110 руб./EUR1. Однако на этом драйвере вряд ли курсу удастся вернуться в диапазон 85-90 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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