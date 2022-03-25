Возможен подъем котировок нефти до $150/барр. к июлю-августу 2022г. - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к верхней границе диапазона $100-150 за баррель к июлю-августу текущего года в связи с традиционным сезонным спросом на сырье, считают аналитики Sber CIB.

Волатильность на рынке при этом останется высокой, отмечают эксперты. Также они обращают внимание, что краткосрочное давление на рынок могут оказать все еще вероятное заключение иранской ядерной сделки и даже возможный пересмотр планов ОПЕК+ по добыче на второе полугодие 2022 года.

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