.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен подъем котировок нефти до $150/барр. к июлю-августу 2022г. - Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 марта 2022 года 12:12
Возможен подъем котировок нефти до $150/барр. к июлю-августу 2022г. - Sber CIB
Возможен подъем котировок нефти марки Brent к верхней границе диапазона $100-150 за баррель к июлю-августу текущего года в связи с традиционным сезонным спросом на сырье, считают аналитики Sber CIB. Волатильность на рынке при этом останется высокой, отмечают эксперты. Также они обращают внимание, что краткосрочное давление на рынок могут оказать все еще вероятное заключение иранской ядерной сделки и даже возможный пересмотр планов ОПЕК+ по добыче на второе полугодие 2022 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
25 марта 2022 года 18:40
Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, отдав предпочтение наиболее качественным эмитентам и компаниям с выраженными "защитными" характеристиками, сообщается в материале инвестбанка. "Место в подборке получила нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", - отмечают аналитики. - Несмотря на угрозу новых... читать дальше
.25 марта 2022 года 18:08
S&P 500 может закрыть ростом вторую неделю подряд, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. "Рынок акций США умеренно рос в начале торговой сессии пятницы, 25 марта. Динамика могла бы быть и лучше, если бы не отставание технологических... читать дальше
.25 марта 2022 года 17:03
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) наиболее интересны среди металлургов в сложившейся ситуации, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Акции черных металлургов на торгах четверга выглядели слабее рынка. Отставание представителей сектора обусловлено сразу несколькими... читать дальше
.25 марта 2022 года 16:41
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $63 за штуку и сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. "СЕО NVIDIA 24 марта анонсировал планы по расширению сотрудничества с Intel по контрактному производству дискретных... читать дальше
.25 марта 2022 года 16:15
Первая волна спада в промпроизводстве РФ, связанная с последствиями введенных санкций, скорее всего, придется на апрель, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Мы полагаем, что в марте-апреле (в большей степени в апреле) в промышленности уже проявятся эффекты первого порядка, связанные с... читать дальше
.25 марта 2022 года 15:51
Новый инструмент на срочном рынке фьючерс на Russian Government Bond Index (RGBI) может быть интересен для квалифицированных инвесторов, которые в состоянии оценить направление движения рынка гособлигаций в перспективе нескольких месяцев, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Наряду с ОФЗ на... читать дальше
.25 марта 2022 года 15:21
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Всю неделю S&P 500 наращивал рост, выходя из нисходящего тренда с начала года. Однако после достижения бенчмарком отметки... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:35
Бумаги Take-Two Interactive Software привлекательны для покупок, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании подтверждают целевую цену акций на уровне $220 за штуку. "Предстоящее поглощение Zynga компанией Take-Two оцениваем позитивно, так как эта компания характеризуется... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:10
Длинные позиции в акциях "Аэрофлота" в сложившейся ситуации могут быть крайне рискованными, считают аналитики BCS Express. "Акции "Аэрофлота" на торговой сессии в пятницу вновь находятся среди аутсайдеров. Дальнейшие перспективы компании остаются неизвестными и очень сильно зависят от... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Уровень инфляции в феврале 2022 года в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.