Возможно укрепление рубля до 90 руб./$1 и 100 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США и евро до уровней 90 руб./$1 и 100 руб./EUR1 соответственно в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Эмоции покупателей иностранных валют потихоньку успокаиваются, да и потребительский спрос на пике достигал экстремальных отметок - происходит его закономерное насыщение. На стороне рубля играют и инициативы перевода нерезидентов из недружественных стран в рублевую зону за поставку им энергоносителей. Это скорее технический аспект, поскольку отечественные экспортеры и так обязаны продавать 80% выручки, а сейчас есть вариант, что все 100% долларов, евро, фунтов, иен будут продаваться, но уже напрямую импортерами сырья. Страны-санкционеры расширяют ограничения против России. Это может вызывать рост волатильности валютных пар, и в моменте рубль может вновь ослабевать в область трехзначных значений. Но, видится, процесс восстановления рубля продолжится, и в среднесрочной перспективе вполне вероятен уход к 90 руб./$1 и 100 руб./EUR1", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.