Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- розничные продажи Великобритании в феврале;

- индекс делового климата Германии Ifo в марте (12:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в марте (17:00 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17:00 МСК);

- промышленное производство России в феврале (19:00 МСК);

- финансовые результаты "Россетей" и "ФСК ЕЭС" за 2021 год по МСФО;

- совет директоров "Московской биржи" обсудит дивиденды;

- выступления представителей ФРС.

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