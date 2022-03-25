Вероятна консолидация рубля в диапазоне 95,5-98 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 95,5-98 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу ввиду отсутствия значимых драйверов для направленной динамики, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Эксперт при этом отмечает, что в случае новой волны роста цены нефти не исключен выход пары доллар/рубль за нижнюю границу указанного коридора.

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