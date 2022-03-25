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25 марта 2022 года 09:54
Возможен рост на российском рынке акций в пятницу - ПСБ
Российский рынок акций может сохранить повышательную динамику в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Лучше рынка" по-прежнему могут быть бумаги нефтегазового и горнодобывающего секторов, отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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