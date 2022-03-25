Лидерами роста в пятницу могут стать акции компаний черной металлургии - "Фридом Финанс"

Лидерами роста в течение торговой сессии в пятницу могут стать акции компаний черной металлургии, продолжится позитивная динамика котировок бумаг нефтегазового сектора РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы позитивно оцениваем итоги прошедшей в четверг сессии. "Маржин-коллы" не привели к обвалу рынка, в большинстве бумаг наблюдалась существенная поддержка, объемы покупок "в стаканах" достигали десятков миллиардов рублей. Это сыграло важную роль - стимулировало покупателей. В торгах приняли участие 500 тыс. частных инвесторов. В ближайшие дни ожидаем повышенную волатильность, потенциал роста не исчерпан. Лидерами роста в ходе сессии 25 марта могут стать акции компаний черной металлургии, продолжится позитивная динамика котировок нефтегазового сектора", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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