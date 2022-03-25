Рынок акций РФ имеет все шансы на рост в среднесрочной перспективе - BCS Express

Российский рынок акций имеет все шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Когда нет никаких спекуляций нерезидентов, а также обширных возможностей для арбитража с западными площадками, динамика индексов Европы или США для наших акций практически не играет никакой роли. Корреляция с ними должна быть невысокой. Помимо геополитики и внутренних историй, еще сильнее увеличивается значение фактора цен на commodities. Причем речь идет не о биржевых котировках, а о реальных ценах реализации экспорта", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Экспортеры ожидаемо выглядят "лучше рынка", констатирует Карпунин. "В ближайшие дни они будут устойчивее индекса даже в случае локального отката. Из-за недостатка драйверов под некоторым давлением могут остаться бумаги "Аэрофлота", "Интер РАО", "Московской биржи", ВТБ, указывает он.

Эксперт BCS Express считает, что в среднесрочной перспективе российский рынок акций имеет все шансы на продолжение роста. "Примеры Аргентины, Турции и Ирана показывают, что акции являются отличной защитой от инфляции. А в условиях ограниченности инструментов у населения для приложения капитала в какой-то момент мы можем даже увидеть избыточный ажиотаж на рынке и сильную перегретость бумаг, как бы невероятно это не звучало в текущих условиях. При таком профиците торгового баланса как у России, внешние ограничения будут выдавливать поступающий от экспорта капитал в ценные бумаги из-за недостатка альтернативных решений (недвижимость и земля также будут расти). При этом российские компании могут начать активнее проводить "байбэки", снижая free-float рынка и увеличивая тем самым влияние каждой новой покупки на цену из-за неизбежного вымывания ликвидности", - пишет Карпунин.

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