Нефтяной рынок взял паузу - BCS Express

Нефтяной рынок взял паузу, несмотря на угрозу сокращения поставок из России как из-за санкций, так и по причине добровольного отказа зарубежных потребителей от российской нефти, говорится в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина.

"Инвесторы опасаются, что дорогое сырье замедлит экономику, а также усилит глобальную инфляцию, для борьбы с которой центробанки будут вынуждены ускорить ужесточение монетарной политики. Это лишь ухудшит экономические перспективы, ударив по мировому спросу на сырье", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.