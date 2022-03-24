Акции GameStop остаются неоднозначным выбором для инвесторов - "Открытие Инвестиции"

Акции американской компании GameStop остаются неоднозначным выбором для инвесторов, считает главный аналитик "Открытие инвестиции" Алексей Корнилов.

"23 марта, стало известно о том, что председатель GameStop Райан Коэн купил 100000 акций компании, доведя свою долю в ней до 11,9%. Бумаги покупались в диапазоне $96,81-108,82 за штуку. Новость о приобретении акций со стороны менеджмента, как правило, воспринимается позитивно. Вот и сейчас котировки бумаг эмитента отреагировали на нее ростом почти на 15%, но все же хочется отметить, что GameStop остается неоднозначным выбором для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Компания стала популярной среди сообщества Reddit в 2020 году, что привело к феноменальному росту цены ее акций (порой вопреки фундаментальным факторам). Бизнес компании, а это физические магазины по продаже видеоигр, по-прежнему подвергается давлению со стороны цифровых каналов. Это оказывает долгосрочное негативное влияние на бизнес и стоимость компании. А это, в свою очередь, сильно снижает интерес к волатильным акциям со стороны долгосрочных инвесторов".

GameStop - американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров.

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