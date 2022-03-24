Акции Газпрома, скорее всего, продолжат выглядеть лучше рынка в ближайшее время - "Финам"

Акции "Газпрома", скорее всего, продолжат выглядеть "лучше рынка" в ближайшее время, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Мы пока приостанавливаем выпуск обычных рекомендаций с целевыми ценами из-за высокой неопределенности в экономике и беспрецедентной волатильности на рынке капитала, но считаем, что при текущем раскладе акции "Газпрома" могут оказаться более стабильными, чем нефтегазовый сектор и рынок в целом. Отсутствие прямых санкций против российского газового экспорта, рекордные финансовые результаты и высокая вероятность выплаты дивидендов могут поддержать бумаги газового гиганта, - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман. - Отметим, что после снижения российский нефтегазовый сектор торгуется существенно дешевле мировых аналогов по основным мультипликаторам. При этом в прогнозы консенсуса все еще не заложены случившиеся в последний месяц ослабление рубля и рост цен на нефть, что может дополнительно снизить прогнозные мультипликаторы сектора. Однако частично данный эффект может быть нивелирован перебоями с экспортными поставками".

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